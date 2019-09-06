Авторам першої фотографії чорної діри дісталися 3 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колективу з більш ніж 300 вчених з усього світу присудили премію "За прорив в області фізики" (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) за створення першого зображення чорної діри. Грошовий еквівалент нагороди, яку називають "науковим Оскаром", становить 3 млн доларів. Про це повідомив сайт премії, інформує УНН.
Нагороду присудили "за перше зображення супермасивної чорної діри, зробленої за допомогою об'єднання телескопів розміром з Землю". 3 (три) мільйони доларів розділять 347 вчених, які входять в спільний проект Event Horizon Telescope (Телескоп горизонту подій). Знімок вчені показали на прес-конференції 10 квітня 2019 року. Щоб описати свою роботу, їм знадобилося опублікувати на сторінках The Astrophysical Journal Letters шість статей.
Щоб сфотографувати об'єкт, який знаходиться в центрі галактики М87 в сузір'ї Діва, вчені об'єднали в одну мережу вісім радіотелескопів на чотирьох континентах. Правда, це не фотографія в звичному сенсі: на знімку видно тільки тінь об'єкта. Вчені проводили спостереження протягом декількох тижнів навесні 2017 го і 2018 років. Сумарний обсяг даних, який передавали вчені для того, щоб створити знімок, обчислювався петабайтами.
Крім премії в галузі фундаментальної фізики стали відомі володарі і інших нагород сімейства Breakthrough Prize:
"За прорив в області математики" нагородять американського математика Алекса Ескіна, а "За прорив в області медицини" - американського генетика Джеффрі Фрідмана, німецького біохіміка Франца-Ульріха Хартлі, американського біолога Артура Хорвіч, американського фізіолога Девіда Джуліуса і британського нейробіолога Вірджинію Мен-Йі Лі.
Церемонія нагородження відбудеться 3 листопада. Вона пройде в Маунтін-В'ю (Каліфорнія).
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Премію The Breakthrough Prize заснував в 2012 році російський підприємець Юрій Мільнер. Першою з'явилася премія "За прорив у фундаментальній фізиці", в 2013 році до числа засновників нагороди приєднався засновник Facebook Марк Цукерберг, його дружина Прісцилла Чан, один із засновників Google Сергій Брін і Енн Вожіцкі, засновник компанії 23andMe, яка спеціалізується на персоналізованих генетичних тестах. Номінувати вчених на кожну з нагород може будь-хто через сайт премії. Нагорода вручається щорічно.