Associated Press: У США суд в 3,5 рази знизив компенсацію потерпілому від продукції Monsanto

За його даними, суддя Сюзанна Баланос вирішила залишити у силі вердикт, винесений раніше журі присяжних по даній справі. Однак суддя визнала надмірно великою суму компенсаційних виплат.

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Як раніше інформував УНН, у серпні присяжні в Сан-Франциско встали на сторону американця Деуейна Джонсона, який подав позов проти Monsanto, стверджуючи, що її засіб по боротьбі з бур’янами Roundup призвів до виникнення у нього раку. Журі присудило Джонсону зазначену суму, визнавши Monsanto винною у приховуванні інформації про канцерогенність даного гербіциду. Компанія оскаржила рішення.

Це лише один з безлічі позовів, поданих в США проти Monsanto. Позивачі звинувачують компанію в навмисному приховуванні інформації про канцерогенність Roundup, також відомого як гліфосат. У Monsanto відкидають ці твердження, заявляючи, що численні експертні дослідження не підтверджують небезпеки гліфосату для здоров’я людини.