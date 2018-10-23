Associated Press: У США суд в 3,5 рази знизив компенсацію потерпілому від продукції Monsanto
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Суд Сан-Франциско (штат Каліфорнія) в понеділок ухвалила знизити із 289 млн до 78 млн доларів компенсацію завданих збитків, яку зобов’язана виплатити агрохімічна компанія Monsanto за приховування інформації про канцерогенність гербіциду Roundup. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Associated Press.
За його даними, суддя Сюзанна Баланос вирішила залишити у силі вердикт, винесений раніше журі присяжних по даній справі. Однак суддя визнала надмірно великою суму компенсаційних виплат.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В’єтнам зажадав компенсацію за розпорошування американцями гербіцидів під час війни
Як раніше інформував УНН, у серпні присяжні в Сан-Франциско встали на сторону американця Деуейна Джонсона, який подав позов проти Monsanto, стверджуючи, що її засіб по боротьбі з бур’янами Roundup призвів до виникнення у нього раку. Журі присудило Джонсону зазначену суму, визнавши Monsanto винною у приховуванні інформації про канцерогенність даного гербіциду. Компанія оскаржила рішення.
Це лише один з безлічі позовів, поданих в США проти Monsanto. Позивачі звинувачують компанію в навмисному приховуванні інформації про канцерогенність Roundup, також відомого як гліфосат. У Monsanto відкидають ці твердження, заявляючи, що численні експертні дослідження не підтверджують небезпеки гліфосату для здоров’я людини.