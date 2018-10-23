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Associated Press: в США суд в 3,5 раза снизил компенсацию пострадавшему от гербицида компании Monsanto

Киев  •  УНН

 • 10011 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Суд Сан-Франциско (штат Калифорния) в понедельник приняла снизить с 289 млн до 78 млн долларов компенсации нанесенного ущерба, которую обязана выплатить агрохимическая компания Monsanto за сокрытие информации о канцерогенности гербицида Roundup. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

Согласно его данным, удья Сюзанна Баланос решила оставить в силе вердикт, вынесенный ранее жюри присяжных по данному делу. Однако судья сочла чрезмерно большой сумму компенсационных выплат.

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Как ранее информировал УНН, в августе присяжные в Сан-Франциско встали на сторону американца Деуэйна Джонсона, который подал иск против Monsanto, утверждая, что ее средство по борьбе с сорняками Roundup привело к возникновению у него рака. Жюри присудило Джонсону указанную сумму, признав Monsanto виновной в утаивании информации о канцерогенности данного гербицида. Компания обжаловала решение.

Это лишь один из множества исков, поданных в США против Monsanto. Истцы обвиняют компанию в намеренном утаивании информации о канцерогенности Roundup, также известного как глифосат. В Monsanto отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные экспертные исследования не подтверждают опасности глифосата для здоровья человека.

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