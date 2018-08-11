Суд у США зобов'язав компанію виплатити близько 290 млн доларів садівнику через небезпечний гербіцид
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Агрохімічна компанія Monsanto виплатить близько 290 млн доларів садівнику Діуену Джонсону, який стверджує, що дотик до гербіциду Roundup призвів до виникнення у нього раку в летальній стадії. Такий вердикт винесло журі присяжних, повідомила телекомпанія CNN з посиланням на адвоката потерпілого Тімоті Літценбурга, інформує УНН.
За його словами, потерпілий в позовній скарзі вимагав від Monsanto компенсації в розмірі близько 439 млн доларів. 46-річний Джонсон, будучи садівником в декількох школах Сан-Франциско (штат Каліфорнія), застосовував Roundup від 20 до 30 разів на рік. З 2012 року він двічі випадково піддався впливу гербіциду, що випускається на підприємствах Monsanto. У 2014 році у Джонсона був діагностований рак крові — неходжкінська лімфома.
Йдеться про сотні позовів, поданих в США, в яких Monsanto звинувачують в навмисному приховуванні інформації про канцерогенність Roundup, також відомого як гліфосат. Згодом всі ці позови були об’єднані в одну справу і направлені до суду в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) для розгляду. Джонсон — один з більш 800 позивачів, які запевняють, що гліфосат, застосовуваний для боротьби з бур’янами в сільському господарстві, може викликати рак. У Monsanto відкидають ці твердження, заявляючи, що численні експертні дослідження не підтверджують небезпеки гліфосату для здоров’я людини.
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