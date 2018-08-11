Суд в США обязал компанию выплатить около 290 млн долларов садовнику из-за опасного гербицида

По его словам, потерпевший в исковой жалобе требовал от Monsanto компенсации в размере около 439 млн долларов. 46-летний Джонсон, будучи садовником в нескольких школах Сан-Франциско (штат Калифорния), применял Roundup от 20 до 30 раз в год. С 2012 года он дважды случайно подвергся воздействию гербицида, выпускаемого на предприятиях Monsanto. В 2014 году у Джонсона был диагностирован рак крови — неходжкинская лимфома.

Речь идет о сотнях исках, поданных в США, в которых Monsanto обвиняют в намеренном утаивании информации о канцерогенности Roundup, также известного как глифосат. Впоследствии все эти иски были объединены в одно дело и направлены в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) для рассмотрения. Джонсон — один из более 800 истцов, уверяющих, что глифосат, применяемый для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве, может вызывать рак. В Monsanto отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные экспертные исследования не подтверждают опасности глифосата для здоровья человека.

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