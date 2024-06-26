Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Київ • УНН
Джуліан Ассанж визнав свою провину за звинуваченням у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів і відмовився від свого права на суд присяжних, що потенційно може призвести до його звільнення після відбуття 5-річного терміну ув'язнення.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж визнав провину у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів, повідомляє Washington Post, передає УНН.
Деталі
"Як і очікувалося, Ассанж визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство", - повідомляє видання.
Він відмовився від права розгляду своєї справи судом присяжних, йдеться у повідомленні.
Контекст
Ассанжа напередодні відпустили під заставу з британської в'язниці після того, як домовився з владою США про часткове визнання провини в обмін на пом'якшення покарання до п'яти років, уже проведених ним за ґратами. На Північних Маріанських островах суд американської території у Тихому океані має затвердити угоду та остаточно звільнити засновника Wikileaks.
Джуліан Ассанж прямує до Північних Маріанських островів, де на нього чекає суд25.06.24, 20:34 • 21150 переглядiв