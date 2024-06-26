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Ассанж визнав себе винним у шпигунстві

Київ • УНН

 • 20554 перегляди

Джуліан Ассанж визнав свою провину за звинуваченням у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів і відмовився від свого права на суд присяжних, що потенційно може призвести до його звільнення після відбуття 5-річного терміну ув'язнення.

Ассанж визнав себе винним у шпигунстві

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж визнав провину у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів, повідомляє Washington Post, передає УНН.

Деталі

"Як і очікувалося, Ассанж визнав себе винним у порушенні закону про шпигунство", - повідомляє видання.

Він відмовився від права розгляду своєї справи судом присяжних, йдеться у повідомленні.

Контекст

Ассанжа напередодні відпустили під заставу з британської в'язниці після того, як домовився з владою США про часткове визнання провини в обмін на пом'якшення покарання до п'яти років, уже проведених ним за ґратами. На Північних Маріанських островах суд американської території у Тихому океані має затвердити угоду та остаточно звільнити засновника Wikileaks.

Джуліан Ассанж прямує до Північних Маріанських островів, де на нього чекає суд25.06.24, 20:34 • 21150 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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