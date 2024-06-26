Ассанж признал себя виновным в шпионаже
Киев • УНН
Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже в суде Северных Марианских островов и отказался от своего права на суд присяжных, что потенциально может привести к его освобождению после отбытия 5-летнего срока тюремного заключения.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, сообщает Washington Post, передает УНН.
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"Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.
Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.
Контекст
Ассанжа накануне отпустили под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить соглашение и окончательно освободить основателя Wikileaks.
Джулиан Ассанж на пути к северным Марианским островам, где его ждет суд25 июня 2024, 17:34 • 13032 просмотра