Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, сообщает Washington Post, передает УНН.

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"Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.

Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.

Контекст

Ассанжа накануне отпустили под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить соглашение и окончательно освободить основателя Wikileaks.

Джулиан Ассанж на пути к северным Марианским островам, где его ждет суд