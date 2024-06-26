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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Ассанж признал себя виновным в шпионаже

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 23:30  •  951 просмотра

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Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в шпионаже в суде Северных Марианских островов и отказался от своего права на суд присяжных, что потенциально может привести к его освобождению после отбытия 5-летнего срока тюремного заключения.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, сообщает Washington Post, передает УНН.

детали

"Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.

Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.

Контекст

Ассанжа накануне отпустили под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить соглашение и окончательно освободить основателя Wikileaks.

Джулиан Ассанж на пути к северным Марианским островам, где его ждет суд25 июня 2024, 17:34 • 13032 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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