Самолет с основателем WikiLeaks Ассанжем должен прибыть на Северные Марианские острова, - именно там ожидается решение судебного дела, которое длится много лет и охватывает несколько континентов после публикации ряда секретных документов. Пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж направляется к северным Марианским островам после того, как его освободили из-под стражи в рамках британской экстрадиции. На этом пути он приземлился в Таиланде, в связи с технической остановкой.

На Марианских островах, Ассанж должен предстать перед судом. Там прокуратура будет требовать наказания в виде 62 месяцев заключения, впрочем это эквивалентно времени, которое австралийский журналист уже отсидел в тюрьме строгого режима Белмарш (Великобритания).

Согласно письму Министерства юстиции США, поданному в суд, Ассанж должен был признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации национальной обороны в соответствии с Законом о шпионаже.

Ожидается, что основатель Wikileaks вернется в свою родную Австралию после признания вины и вынесения приговора.

Справка

Слушания будут проходить на Сайпане из-за того, что Ассанж противодействует поездкам в континентальную часть США, а также из-за близости суда к Австралии.

Дополнение

Ассанжа некоторые в мире считают героем, отмечает Voice of America. Журналист раскрыл военные события в Ираке и Афганистане. Среди файлов, опубликованных WikiLeaks, было видео атаки вертолетом Apache в 2007 году города Багдад. Тогда погибли 11 человек, в том числе двое журналистов Reuters.

Напомним

УНН передавал, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании.

Таке раніше стало відомо, що Високий суд Лондона ухвалив ршення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.