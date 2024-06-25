Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, отправился на Северные Марианские острова. Там его ждет суд. Ожидается, что Ассанжа признают виновным, с вероятным приговором в виде 62 месяцев тюремного заключения.
Самолет с основателем WikiLeaks Ассанжем должен прибыть на Северные Марианские острова, - именно там ожидается решение судебного дела, которое длится много лет и охватывает несколько континентов после публикации ряда секретных документов. Пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Основатель Wikileaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж направляется к северным Марианским островам после того, как его освободили из-под стражи в рамках британской экстрадиции. На этом пути он приземлился в Таиланде, в связи с технической остановкой.
На Марианских островах, Ассанж должен предстать перед судом. Там прокуратура будет требовать наказания в виде 62 месяцев заключения, впрочем это эквивалентно времени, которое австралийский журналист уже отсидел в тюрьме строгого режима Белмарш (Великобритания).
Согласно письму Министерства юстиции США, поданному в суд, Ассанж должен был признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации национальной обороны в соответствии с Законом о шпионаже.
Ожидается, что основатель Wikileaks вернется в свою родную Австралию после признания вины и вынесения приговора.
Справка
Слушания будут проходить на Сайпане из-за того, что Ассанж противодействует поездкам в континентальную часть США, а также из-за близости суда к Австралии.
Дополнение
Ассанжа некоторые в мире считают героем, отмечает Voice of America. Журналист раскрыл военные события в Ираке и Афганистане. Среди файлов, опубликованных WikiLeaks, было видео атаки вертолетом Apache в 2007 году города Багдад. Тогда погибли 11 человек, в том числе двое журналистов Reuters.
Напомним
УНН передавал, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании.
Таке раніше стало відомо, що Високий суд Лондона ухвалив ршення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.