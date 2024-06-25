Джуліан Ассанж прямує до Північних Маріанських островів, де на нього чекає суд
Київ • УНН
Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, вирушив на Північні Маріанські острови. Там на нього чекає суд. Очікується, що Ассанжа визнають винним, з імовірним вироком у вигляді 62 місяців тюремного ув'язнення.
Літак із засновником WikiLeaks Ассанжем має прибути на Північні Маріанські острови, - саме там очікується вирішення судової справи, яка триває багато років і охоплює кілька континентів після публікації низки секретних документів. Пише УНН із посиланням на Голос Америки.
Деталі
Засновник Wikileaks, австралійський журналіст Джуліан Ассанж прямує до Північних Маріанських островів після того, як його звільнили з-під варти в рамках британської екстрадиції. На цьому шляху він приземлився в Таїланді, у зв’язку з технічною зупинкою.
На Маріанських островах, Ассанж має постати перед судом. Там прокуратура вимагатиме покарання у вигляді 62 місяців ув'язнення, втім це еквівалентно часу, який австралійський журналіст вже відсидів у в'язниці суворого режиму Белмарш (Велика Британія).
Згідно з листом Міністерства юстиції США, поданим до суду, Ассанж мав визнати себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою незаконного отримання та поширення секретної інформації національної оборони відповідно до Закону про шпигунство.
Очікується, що засновник Wikileaks повернеться до рідної Австралії після визнання провини та винесення вироку.
Довідка
Слухання проходитимуть на Сайпані через те, що Ассанж протидіє поїздкам до континентальної частини США, а також через близькість суду до Австралії.
Доповнення
Ассанжа дехто у світі вважає героєм, зауважує Voice of America. Журналіст розкрив військові події в Іраку та Афганістані. Серед файлів, опублікованих WikiLeaks, було відео атаки гвинтокрилом Apache у 2007 році міста Багдад. Тоді загинули 11 людей, у тому числі двоє журналістів Reuters.
Нагадаємо
УНН передавав, що засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звільнений із в'язниці у Великій Британії.
Також раніше стало відомо, що Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.