"Арсенал" у серії пенальті переміг "Ліверпуль" у матчі за Суперкубок Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" провели гру за 98-й в історії Суперкубок Англії з футболу, передає кореспондент УНН.
На шостій хвилині Вірджіл ван Дейк зумів відзначитися, зігравши на випередженні після навісу партнера зі штрафного. Однак рефері відмінив взяття воріт, адже зафіксував офсайд.
В одному з наступних епізодів забив П’єр-Емерік Обамеянг. Нападник “канонірів” з лінії штрафної завдав постріл у дальній нижній кут воріт (1:0).
Зрівняти рахунок команді Клоппа вдалося на 73 хвилині. Гол виявився дещо курйозним. М’яч пострибав між гравцями обох команд і у підсумку японець Мінаміно з ближньої дистанції вдало пробив голкіпера — 1:1.
Основний час не виявив переможця. У післяматчевій серії пенальті нереалізована спроба Брюстера дозволила “Арсеналу” виграти серію — 5:4.
Додамо, найбільш титулованим клубом за виграними Суперкубками Англії є “Манчестер Юнайтед”. “Червоні дияволи” вигравали 21 Суперкубок країни. У “Арсеналу” стало 16 перемог, а “Ліверпуль” залишився із 15-ма.