"Арсенал" в серии пенальти победил "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии

На шестой минуте Вирджил ван Дейк сумел отличиться, сыграв на опережении после навеса от партнера со штрафного. Однако рефери отменил взятие ворот, ведь зафиксировал офсайд.

В одном из следующих эпизодов забил Обамеянг. Нападающий "канониров" с линии штрафной нанес выстрел в дальний нижний угол ворот (1:0).

Сравнять счет команде Клоппа удалось на 73 минуте. Гол оказался несколько курьезным. Мяч пропрыгал между игроками обеих команд и в итоге японец Минамино с ближней дистанции удачно пробил голкипера - 1:1.

Основное время не выявило победителя. В послематчевой серии пенальти нереализованная попытка Брюстера позволила "Арсеналу" выиграть серию - 5:4.

Добавим, самым титулованным клубом по выигранным Суперкубками Англии является "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" выигрывали 21 Суперкубок страны. В "Арсенала" стало 16 побед, а "Ливерпуль" остался с 15-ю.