"Арсенал" в серии пенальти победил "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" провели игру по 98-й в истории Суперкубок Англии по футболу, передает корреспондент УНН.
На шестой минуте Вирджил ван Дейк сумел отличиться, сыграв на опережении после навеса от партнера со штрафного. Однако рефери отменил взятие ворот, ведь зафиксировал офсайд.
В одном из следующих эпизодов забил Обамеянг. Нападающий "канониров" с линии штрафной нанес выстрел в дальний нижний угол ворот (1:0).
Сравнять счет команде Клоппа удалось на 73 минуте. Гол оказался несколько курьезным. Мяч пропрыгал между игроками обеих команд и в итоге японец Минамино с ближней дистанции удачно пробил голкипера - 1:1.
Основное время не выявило победителя. В послематчевой серии пенальти нереализованная попытка Брюстера позволила "Арсеналу" выиграть серию - 5:4.
Добавим, самым титулованным клубом по выигранным Суперкубками Англии является "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" выигрывали 21 Суперкубок страны. В "Арсенала" стало 16 побед, а "Ливерпуль" остался с 15-ю.