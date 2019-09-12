АрселорМіттал позачергово збирає акціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Наглядова рада публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" ухвалила рішення про проведення 10 жовтня у Кривому Розі позачергових зборів акціонерів, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.
Акціонерам хочуть спрямувати 10,8 млрд грн на виплату дивідендів, які не виплачувалися з 2007 року.
"Через несприятливу кон'юнктуру на світових ринках у 2009-му та у 2012–2014 роках компанія отримувала збитки, і питання про виплату дивідендів акціонерами не піднімалося. Тільки у 2015–2018 роках компанія вийшла на позитивний фінансовий результат. Зараз частину накопиченого нерозподіленого прибутку за цей чотирирічний період Наглядова рада компанії рекомендує направити на виплату дивідендів", - пояснюють в компанії.
Водночас, в АрселорМіттал запевняють, що виплата дивідендів не вплине на виконання інвестиційного плану.
Довідка. Загальна кількість акцій ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" становить 3 859 533 000 штук. У компанії близько 10 тисяч акціонерів – в основному фізичних осіб (близько 20 – юрособ). Домінуючий пакет акцій (95,13%) належить компанії ArcelorMittal Duisburg (Німеччина), решта – у міноритаріїв.
Нагадаємо, попри анонсовану домовленість між Президентом і представниками АрселорМіттал, 5 вересня на підприємство знову повернулася СБУ. В особі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, СБУ ініціювала чергову перевірку інспекторами ядерного врегулювання.
Це ж управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спробувало раніше заслати Державну аудиторську службу на підприємство найбільшого виробника курятини в Україні - "Миронівський хлібопродукт". Однак, аудитори відмовилися це робити через відсутність правових підстав.
СБУ діє з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Водночас, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає ліквідувати Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, з метою "остаточного відмежування правоохоронців та силовиків від бізнесу".
Ігор Коломойський, своєю чергою, закликає націоналізувати великі підприємства в Україні, включно з АрселорМіттал. На днях бізнесмен мав зустріч з президентом Зеленським, керівником Офісу Президента та керівником уряду, де обговорювалося "ведення бізнесу".
Водночас, на тлі таких заяв Коломойського, Президент Зеленський закликає інвесторів вкладати в Україну, обіцяючи їм захист капіталів.
Тим часом у найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають перевірки в МХП і АрселорМіттал абсурдом і тиском на бізнес.