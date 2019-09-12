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6 марта, 17:12 • 114067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 112522 просмотра

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АрселорМиттал собирает акционеров на внеочередное заседание

АрселорМиттал собирает акционеров на внеочередное заседание

Киев  •  УНН

 • 7765 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Наблюдательный совет публичного акционерного общества "АрселорМиттал Кривой Рог" принял решение о проведении 10 октября во Кривом Роге внеочередного собрания акционеров, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Акционерам хотят направить 10,8 млрд грн на выплату дивидендов, которые не выплачивались с 2007 года.

"Из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2009-м и в 2012-2014 годах компания получала убытки, и вопрос о выплате дивидендов акционерами не поднимался. Только в 2015-2018 годах компания вышла на положительный финансовый результат. Сейчас часть накопленной нераспределенной прибыли за этот четырехлетний период Наблюдательный совет компании рекомендует направить на выплату дивидендов", - объясняют в компании.

В то же время, в АрселорМиттал уверяют, что выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционного плана.

Справка. Общее количество акций ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" составляет 3 859 533 000 штук. В компании около 10 тысяч акционеров - в основном физических лиц (около 20 - юрлиц). Доминирующий пакет акций (95,13%) принадлежит компании ArcelorMittal Duisburg (Германия), остальные - у миноритариев.

Напомним, несмотря на анонсированную договоренность между Президентом и представителями АрселорМиттал, 5 сентября на предприятие снова вернулась СБУ. В лице Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, СБУ инициировала очередную проверку инспекторами ядерного регулирования.

Это же управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ попыталось ранее сослать Государственную аудиторскую службу на предприятие крупнейшего производителя курятины в Украине - "Мироновский хлебопродукт". Однако, аудиторы отказались это делать из-за отсутствия правовых оснований.

СБУ действует по инициативе Президента Владимира Зеленского. В то же время, Премьер-министр Алексей Гончарук призывает ликвидировать Управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, с целью "окончательного отмежевания правоохранителей и силовиков от бизнеса".

Игорь Коломойский, в свою очередь, призывает национализировать крупные предприятия в Украине, включая АрселорМиттал. На днях бизнесмен встретился с президентом Зеленским, руководителем Офиса Президента и руководителем правительства, где обсуждалось "ведение бизнеса".

В то же время, на фоне таких заявлений Коломойского, Президент Зеленский призывает инвесторов вкладывать в Украину, обещая им защиту капиталов.

Между тем в самой большой инвестиционной группе Dragon Capital считают проверки в МХП и АрселорМиттал абсурдом и давлением на бизнес.

Украинские Национальные Новости

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