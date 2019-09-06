Аудиторская служба отказалась проверять МХП по требованию СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственная аудиторская служба получила указание от Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ проверить агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт". Впрочем, такое указание было отклонено. Об этом УНН сообщили в ведомстве.
Аудиторы объяснили, что СБУ не предоставила законных оснований для проведения внеплановой проверки.
"Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины соответствующего решения суда Госаудитслужбе не предоставлено, что делает невозможным таким образом провести указанное контрольное мероприятие", - говорится в сообщении аудиторской службы.
Поэтому проверять МХП будут в IV квартале, в пределах компетенции, добавили в ведомстве.
Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о необходимости ликвидации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности, чтобы "окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса".
Как сообщалось ранее, "Мироновский хлебопродукт" Косюка является одним из крупнейших налогоплательщиков страны в сфере АПК и главным экспортером курятины.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости проверки выплат дотаций МХП. Впрочем, силовики начали проверять всех получателей агродотаций, чем вызвали бурю возмущения со стороны фермеров.
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В МинАПК тем временем утверждают, что никаких нарушений выплат агродотаций не было. Компенсации выплачивались в соответствии с утвержденными государственными программами.