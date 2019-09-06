Аудиторська служба відмовилася перевіряти МХП на вимогу СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державна аудиторська служба отримала вказівку від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ перевірити агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт". Втім, така вказівка була відхилена. Про це УНН повідомили у відомстві.
Аудитори пояснили, що СБУ не надала законних підстав для проведення позапланової перевірки.
"Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України відповідного рішення суду Держаудитслужбі не надано, що унеможливлює у такий спосіб провести зазначений контрольний захід", - йдеться у повідомленні аудиторської служби.
Тож перевіряти МХП будуть у IV кварталі, в межах компетенції, додали у відомстві.
Зазначимо, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив про необхідність ліквідації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, аби "остаточно відвадити правоохоронців і силовиків від бізнесу".
Як повідомлялося раніше, "Миронівський хлібопродукт" Косюка є одним з найбільших платників податків країни у сфері АПК та головним експортером курятини.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність перевірки виплат дотацій МХП. Втім, силовики почали перевіряти усіх отримувачів агродотацій, чим викликали шквал обурення з боку фермерів.
У найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають перевірки в "МХП" та АрселорМіттал тиском на бізнес.
У МінАПК тим часом стверджують, що жодних порушень виплат агродотацій не було. Компенсації виплачувалися згідно з затвердженими державними програмами.