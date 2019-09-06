Аудиторська служба відмовилася перевіряти МХП на вимогу СБУ

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державна аудиторська служба отримала вказівку від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ перевірити агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт". Втім, така вказівка була відхилена. Про це УНН повідомили у відомстві.