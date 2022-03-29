Армія рф все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення сказав, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави, передає УНН.
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"Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни", – сказав президент.
"Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах країни, куди тимчасово зайшли російські війська", – додав Зеленський.