Армія рф все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави - Зеленський

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"Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни", – сказав президент.

"Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах країни, куди тимчасово зайшли російські війська", – додав Зеленський.