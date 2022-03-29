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Армия рф все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства - Зеленский

Киев • УНН

 • 82061 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения сказал, что российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства, передает УНН.

Армия рф все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства - Зеленский

Цитата

"Ситуация не стала легче. Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны", - сказал президент.

"Поэтому мы не расслабляемся, не снижаем наши оборонительные усилия как на севере нашей страны, так и во всех других регионах страны, куда временно зашли российские войска", - добавил Зеленский.

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