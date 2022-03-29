Армия рф все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства - Зеленский

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"Ситуация не стала легче. Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны", - сказал президент.

"Поэтому мы не расслабляемся, не снижаем наши оборонительные усилия как на севере нашей страны, так и во всех других регионах страны, куда временно зашли российские войска", - добавил Зеленский.