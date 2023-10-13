Армія рф вдарила по Кіндійці на Херсонщині, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли селище Кіндійка у Херсонській області, відомо про двох травмованих, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Окупанти вкрили вогнем Кіндійку. Травмовані люди. Внаслідок ворожого удару постраждала 42-річна жінка. Також поранення дістав 52-річний чоловік", - повідомили в ОВА в Telegram.
Деталі
Як повідомляється, у жінки вибухова і черепно-мозкова травми, струс головного мозку, акубаротравма, осколкові поранення нижніх кінцівок, травматичне пошкодження хребта.
Чоловіка, як зазначається, з численними травмами госпіталізовано в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
Окупанти сьогодні атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.