Армія рф атакує Херсон: вже є кілька прильотів

Цитата

"Армія рф наразі атакує Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! Вже є кілька прильотів.

Перейдіть до безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі і біля вікон!" - повідомив Мрочко.

Нагадаємо

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено колектори між насосною станцією каналізації та очисними спорудами.