Армія рф атакує Херсон: вже є кілька прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Окупанти атакують Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Армія рф наразі атакує Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега! Вже є кілька прильотів.
Перейдіть до безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі і біля вікон!" - повідомив Мрочко.
Нагадаємо
У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено колектори між насосною станцією каналізації та очисними спорудами.