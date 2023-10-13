Армия рф атакует Херсон: уже есть несколько прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Оккупанты атакуют Херсон с временно оккупированного левого берега. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Армия рф сейчас атакует Днепровский район Херсона с временно оккупированного левого берега! Уже есть несколько прилетов. Перейдите в безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве и возле окон!" - сообщил Мрочко.
Напомним
В Херсоне в результате обстрела российских войск повреждены коллекторы между насосной станцией канализации и очистными сооружениями.