Армия рф атакует Херсон: уже есть несколько прилетов

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Оккупанты атакуют Херсон с временно оккупированного левого берега. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

"Армия рф сейчас атакует Днепровский район Херсона с временно оккупированного левого берега! Уже есть несколько прилетов. Перейдите в безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве и возле окон!" - сообщил Мрочко.

Напомним

В Херсоне в результате обстрела российских войск повреждены коллекторы между насосной станцией канализации и очистными сооружениями.

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