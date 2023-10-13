Армия рф ударила по Киндийке в Херсонской области, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска обстреляли поселок Киндийка в Херсонской области, известно о двух травмированных, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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"Оккупанты обстреляли Киндийку. Травмированы люди. Вследствие вражеского удара пострадала 42-летняя женщина. Также ранения получил 52-летний мужчина", - сообщили в ОВА в Telegram.
Детали
Как сообщается, у женщины взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения нижних конечностей, травматическое повреждение позвоночника.
Мужчина, как отмечается, с многочисленными травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Напомним
Оккупанты сегодня атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега.