Армія рф вбила в Україні 443 дитини – Офіс Генпрокурора

Цитата

"Станом на ранок 4 грудня 2022 року більше ніж 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 закладів освіти, з них 332 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Станом на 2 грудня російські окупанти депортували понад 20 тисяч українців, серед них 12 тисяч дітей.