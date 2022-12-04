Армія рф вбила в Україні 443 дитини – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні щонайменше 443 дитини, поранили – понад 852. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 4 грудня 2022 року більше ніж 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 закладів освіти, з них 332 зруйновано повністю.
Нагадаємо
Станом на 2 грудня російські окупанти депортували понад 20 тисяч українців, серед них 12 тисяч дітей.