Армия рф убила в Украине 443 ребенка – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине по меньшей мере 443 ребенка, ранили – более 852. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"По состоянию на утро 4 декабря 2022 года более 1295 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 443 ребенка погибли и более 852 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.
Напомним
По состоянию на 2 декабря российские оккупанты депортировали более 20 тысяч украинцев, среди них 12 тысяч детей.