Армія рф вбила в Україні 377 дітей – Офіс Генпрокурора

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"Більше ніж 1110 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 26 серпня 2022 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

25 серпня внаслідок ворожого обстрілу Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 42.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо

Україні вдалося повернути вже 53 дитини, яких російські окупанти незаконно вивезли до росії.