Україна повернула з росії вже 53 дитини – Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україні вдалося повернути вже 53 дитини, яких російські окупанти незаконно вивезли до росії. Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує УНН.
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Верещук зазначила, що батьки, родичі та знайомі дітей можуть звернутися у Мінреінтеграції щодо їхнього пошуку.
"Вони телефонують до нас на гарячу лінію. І ми в кожному окремому випадку дізнаємося інформацію і фіксуємо її. Якщо ми знаходимо дитину на території рф, ми робимо все, щоб її повернути. 53 діток таким чином вже вдалося повернути", – сказала міністр.
Вона додала, що зараз триває робота щодо позовної діяльності.
"Я поставила завдання своїм працівникам чітко зафіксувати випадки, де були усиновлення. Тобто це має мати документальне підтвердження. І ми будем позиватися. Ми будем вимагати притягнути росію до відповідальності", – сказала Верещук.
Нагадаємо
росія повідомила про тисячу дітей, яких незаконно вивезли з Маріуполя до Сибіру.