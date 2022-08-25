Украина вернула из россии уже 53 ребенка – Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украине удалось вернуть уже 53 ребенка, которых российские оккупанты незаконно вывезли в россию. Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует УНН.
Детали
Верещук отметила, что родители, родственники и знакомые детей могут обратиться в Минреинтеграции по поводу их поиска.
"Они звонят к нам на горячую линию. И мы в каждом частном случае узнаем информацию и фиксируем ее. Если мы находим ребенка на территории россии, мы делаем все, чтобы его вернуть. 53 деток таким образом уже удалось вернуть", – сказала министр.
Она добавила, что сейчас идет работа относительно исковой деятельности.
"Я поставила задачу своим работникам четко зафиксировать случаи, где были усыновления. То есть это должно иметь документальное подтверждение. И мы будем судиться. Мы будем требовать привлечь россию к ответственности", – сказала Верещук.
Напомним
россия сообщила о тысяче детей ,которых незаконно вывезли из Мариуполя в Сибирь.