Армия рф убила в Украине 377 детей – Офис Генпрокурора

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"Более 1110 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 26 августа 2022 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 377 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

25 августа в результате вражеского обстрела Орехова Запорожской области погиб 17-летний подросток.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Напомним

Украине удалось вернуть уже 53 ребенка, которых российские оккупанты незаконно вывезли в россию.