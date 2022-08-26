Армия рф убила в Украине 377 детей – Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские военные убили в Украине по меньшей мере 377 детей. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 1110 детей пострадали в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 26 августа 2022 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 377 детей погибли и более 733 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Детали
25 августа в результате вражеского обстрела Орехова Запорожской области погиб 17-летний подросток.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 67, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 42.
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.
Напомним
Украине удалось вернуть уже 53 ребенка, которых российские оккупанты незаконно вывезли в россию.