Армія рф спорудила на Запоріжжі лінію оборони у 120 км, готуючись до удару по Мелітополю - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські військові спорудили три лінії оборони вздовж 120-кілометрової ділянки на Запоріжжі, готуючись до удару по Мелітополю, пише УНН з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих.
Деталі
Британська розвідка вважає, що останніми тижнями російські війська продовжували розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області. Швидше за все, це є зоною відповідальності Південного угруповання сил рф.
За британськими даними, зараз вже добудовані три лінії уздовж приблизно 120 км цього сектора.
Оборонні лінії складаються з першої, з передовими бойовими позиціями, та ще двох зон із майже суцільними, складнішими загородженнями. Вони розташовані приблизно за 10-20 км позаду передової, вказується у звіті.
Цитата
"росія, скоріш за все, доклала чималих зусиль для побудови цих оборонних споруд, оскільки переконана, що Україна розглядає удар на Мелітополь. Ці лінії мають потенціал для того, щоб бути дуже ефективними перешкодами, проте користь від них майже цілковито залежить від того, чи буде там достатньо артилерійської підтримки та особового складу. Поки не зрозуміло, чи Південне угруповання військ зараз спроможне забезпечити такі ресурси", – йдеться у зведенні.
Доповнення
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