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Армия рф построила на Запорожье линию обороны в 120 км, готовясь к удару по Мелитополю - британская разведка

Армия рф построила на Запорожье линию обороны в 120 км, готовясь к удару по Мелитополю - британская разведка

Киев • УНН

 • 888561 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские военные соорудили три линии обороны вдоль 120-километрового участка на Запорожье, готовясь к удару по Мелитополю, пишет УНН со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании на основе разведданных.

Детали

Британская разведка считает, что в последние недели российские войска продолжали строить большие линии обороны в Запорожской области. Скорее всего, это является зоной ответственности Южной группировки сил рф.

По британским данным, сейчас уже достроены три линии вдоль примерно 120 км этого сектора.

Оборонительные линии состоят из первой, с передовыми боевыми позициями, и еще двух зон с почти сплошными, более сложными заграждениями. Они расположены примерно в 10-20 км позади передовой, указывается в отчете.

Цитата

"россия, скорее всего, приложила немалые усилия для построения этих оборонительных сооружений, поскольку убеждена, что Украина рассматривает удар на Мелитополь. Эти линии имеют потенциал для того, чтобы быть очень эффективными препятствиями, однако польза от них почти полностью зависит от того, будет ли там достаточно артиллерийской поддержки и личного состава. Пока не ясно, способна ли Южная группировка войск сейчас обеспечить такие ресурсы", – говорится в сводке.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское контрнаступление может быть начато уже летом.

Штаб Главнокомандующего примет решение о начале запланированного контрнаступления в самый последний момент, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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