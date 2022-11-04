Армія рф обстріляла одне з підприємств ДТЕК: пошкодження суттєві

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"Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. (...) Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, це вже 12-та атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.

За попередніми даними, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих нема.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури.