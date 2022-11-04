Армія рф обстріляла одне з підприємств ДТЕК: пошкодження суттєві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні російські війська обстріляли ракетами одне з підприємств ДТЕК Енерго – енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень. Про це компанія повідомила у Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні від ракетних обстрілів вчергове постраждало одне з підприємств ДТЕК Енерго. (...) Внаслідок ворожого удару енергетичне обладнання підприємства зазнало суттєвих ушкоджень", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, це вже 12-та атака на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останній місяць.
За попередніми даними, під час сьогоднішнього обстрілу постраждалих нема.
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