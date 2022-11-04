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Зеленський підписав закон про посилення захисту критичної інфраструктури

Зеленський підписав закон про посилення захисту критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 220434 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Держспецзв'язку.

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, що вносить низку змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

Тепер Держспецзв’язку виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь повідомив, що зараз триває робота над створенням переліку об’єктів критичної інфраструктури. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, який допоможе проаналізувати рівень захищеності, ефективніше виявляти загрози та забезпечити надійний захист.

Нагадаємо

У жовтні Верховна Рада наділила Держспецзв’язку функціями із захисту критичної інфраструктури.

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