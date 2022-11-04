Зеленський підписав закон про посилення захисту критичної інфраструктури

Цитата

"Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, що вносить низку змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури", – ідеться у повідмоленні.

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Тепер Держспецзв’язку виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь повідомив, що зараз триває робота над створенням переліку об’єктів критичної інфраструктури. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, який допоможе проаналізувати рівень захищеності, ефективніше виявляти загрози та забезпечити надійний захист.

Нагадаємо

У жовтні Верховна Рада наділила Держспецзв’язку функціями із захисту критичної інфраструктури.