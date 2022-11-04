Зеленский подписал закон об усилении защиты критической инфраструктуры

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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, который вносит ряд изменений в некоторые законы Украины о формировании и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Детали

Теперь Госспецсвязь будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что сейчас продолжается работа над созданием перечня объектов критической инфраструктуры. Также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры, который поможет проанализировать уровень защищенности, более эффективно выявлять угрозы и обеспечить надежную защиту.

Напомним

В октябре Верховная Рада наделила Госспецсвязи функциями защиты критической инфраструктуры.