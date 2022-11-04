Армия рф обстреляла одно из предприятий ДТЭК: повреждения существенные

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"Сегодня от ракетных обстрелов в очередной раз пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго. (...) В результате вражеского удара энергетическое оборудование предприятия получило существенные повреждения", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, это уже 12-я атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц.

По предварительным данным, во время сегодняшнего обстрела пострадавших нет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Государственная служба специальной связи и защиты информации будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры.