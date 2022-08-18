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Армія рф готує резерви для спроби вийти на адмінкордони Луганщини - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Наразі армія рф готує резерви, щоб остаточно вийти на адміністративні кордони Луганської області. Удари ЗСУ по складах значно ускладнюють цей процес. При цьому вибух в Лисичанську – то це, "як кажуть росіяни, необережне поводження з недопалками". Про це на брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає кореспондент УНН.

Армія рф готує резерви для спроби вийти на адмінкордони Луганщини - Гайдай

Цитата

«Ми бачимо, що наразі росіяни готують резерви. Скоріше за все, що будуть намагатися дотиснути ЗСУ для того, щоб не лише на словах, а й на діях вийти на кордони Луганської област», – повідомив Гайдай.

Деталі

Він додав, що ЗСУ завдають ударів по тилу противника в Луганській області. Цілями є, в основному, склади із боєкомплектами та командні пункти.

«Це достатньо потужні і чіткі удари, які сильно блокують наступ росіян після того, як вони зайшли в Лисичанськ. Що стосується підривів в Лисичанську, то це вже, як кажуть росіяни, необережне поводження з недопалками», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області знищено колишню будівлю СБУ, де російські окупанти організували собі штаб. Приблизно 100 рашистів "вийшли з чату".

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