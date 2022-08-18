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Армия рф готовит резервы для попытки выйти на админграницы Луганской области - Гайдай

Киев • УНН

 • 75007 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В настоящее время армия рф готовит резервы, чтобы окончательно выйти на административные границы Луганской области. Удары ВСУ по складам значительно усложняют этот процесс. При этом взрыв в Лисичанске – это, "как говорят россияне, неосторожное обращение с окурками". Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает корреспондент УНН.

Армия рф готовит резервы для попытки выйти на админграницы Луганской области - Гайдай

Цитата

«Мы видим, что сейчас россияне готовят резервы. Скорее всего, что будут пытаться дожать ВСУ для того, чтобы не только на словах, но и на действиях выйти на границы Луганской области», – сообщил Гайдай.

Детали

Он добавил, что ВСУ наносят удары по тылу противника в Луганской области. Целями являются в основном склады с боекомплектами и командные пункты.

«Это достаточно мощные и четкие удары, сильно блокирующие наступление россиян после того, как они зашли в Лисичанск. Что касается подрывов в Лисичанске, то это уже, как говорят россияне, неосторожное обращение с окурками», – отметил Гайдай.

Напомним

Во временно захваченном Лисичанске Луганской области уничтожено бывшее здание СБУ, где российские оккупанты организовали себе штаб. Приблизительно 100 рашистов "вышли из чата".

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