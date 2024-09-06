Армія рф скинула вибухівку з дрона на передмістя Херсона: постраждав 70-річний чоловік
Київ • УНН
Російські війська скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя в Антонівці, Херсонська область. 70-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення гомілки, його госпіталізовано.
У Херсонській області російські війська скинули вибухівку з дронами на місцевого жителя Антонівки. Пораненого 70-річного чоловіка шпиталізували Про це у п'ятницю повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
В Антонівці російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 70-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки
Як повідомляється, постраждалого шпиталізували.
Доповнення
У Херсонській області російські війська обстріляли Комишани, 72-річна жінка отримала поранення.