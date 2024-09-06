Армия рф сбросила взрывчатку с дрона на пригород Херсона: пострадал 70-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на местного жителя в Антоновке, Херсонская область. 70-летний мужчина получил взрывную травму и ранение голени, он госпитализирован.
В Херсонской области российские войска сбросили взрывчатку с дронами на местного жителя Антоновки. Раненого 70-летнего мужчину госпитализировали Об этом в пятницу сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
В Антоновке российские войска атаковали с БПЛА местного жителя. В результате сброса взрывчатки с дрона 70-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение голени
Как сообщается, пострадавшего госпитализировали.
Дополнение
В Херсонской области российские войска обстреляли Камышаны, 72-летняя женщина получила ранения.