Армія рф атакувала село на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: двоє постраждалих
Київ • УНН
У Херсонській області російська армія атакувала село Інгулець, поранивши двох чоловіків у віці 58 і 47 років під час доставки гуманітарної допомоги, які були госпіталізовані для лікування.
У Херсонській області російська армія атакувала село Інгулець, поранивши двох чоловіків у віці 58 і 47 років під час видачі гуманітарної допомоги, повідомили у середу у Херсонській ОВА, пише УНН.
російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років
Постраждалих, як вказано, доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.
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