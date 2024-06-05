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Армія рф атакувала село на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: двоє постраждалих

Армія рф атакувала село на Херсонщині під час видачі гуманітарної допомоги: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 22833 перегляди

У Херсонській області російська армія атакувала село Інгулець, поранивши двох чоловіків у віці 58 і 47 років під час доставки гуманітарної допомоги, які були госпіталізовані для лікування.

У Херсонській області російська армія атакувала село Інгулець, поранивши двох чоловіків у віці 58 і 47 років під час видачі гуманітарної допомоги, повідомили у середу у Херсонській ОВА, пише УНН.

російська армія атакувала село Інгулець. Під час видачі гуманітарної допомоги під удар ворога потрапили двоє чоловіків, 58 та 47 років

- повідомили в ОВА у Telegram.

Постраждалих, як вказано, доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їм допомогу.

На Херсонщині вночі збили 4 "шахеди", за добу в регіоні є загиблий та 8 поранених05.06.24, 08:27 • 24220 переглядiв

Юлія Шрамко

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