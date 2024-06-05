Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khersonskaya-oblastХерсонская область
Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  6316 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  17357 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  39003 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  44516 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  43808 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  47350 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109535 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114931 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  115262 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
4 июня 2024, 08:41  •  109842 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Новости по теме
Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

  •  2512 просмотра
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
Эксклюзив

  •  15701 просмотра
Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

  •  3296 просмотра
Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

  •  11575 просмотра
В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

  •  10887 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  38785 просмотра
В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

  •  10439 просмотра
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

  •  12125 просмотра
Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

  •  11106 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

  •  9132 просмотра

Популярные

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  100180 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

  •  97293 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  100647 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  101573 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

  •  73145 просмотра

Публикации

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

  •  40389 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  100180 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  130048 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

4 июня 2024, 07:53  •  138481 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  155659 просмотра

Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время доставки гуманитарной помощи, которые были госпитализированы для лечения.

Война •   •  2512 просмотра
Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ.

Экономика •   •  15701 просмотра
Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

В 2024 году Tesla, вероятно, потратит 3-4 миллиарда долларов на оборудование Nvidia для своих приложений искусственного интеллекта.

Технологии •   •  3296 просмотра
Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

российские оккупанты разместили вдоль Крымского моста старые баржи в качестве барьера для защиты сооружения от потенциальных атак беспилотников украинских ВМС.

Война •   •  11575 просмотра
Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста

В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

Служба безопасности задержала в Днепре агентку гру и ее дочь, которые восхваляли путина и российские оккупационные войска. Женщине было поручено корректировать огонь противника по позициям украинских военных в Днепропетровской области.

Война •   •  10887 просмотра
В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина

На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

Компания "Олсидз Блэк Си" украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора.

Экономика •   •  38785 просмотра
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов.

Общество •   •  10439 просмотра
В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго

"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

По словам советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джона Кирбы, для Украины никогда не было ограничений на сбитие самолетов противника, даже если эти самолеты не находятся в воздушном пространстве Украины.

Война •   •  12125 просмотра
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии

Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.

Общество •   •  11106 просмотра
Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго

В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно

россия утверждает, что якобы сбила 5 беспилотников над воронежской, курской и белгородской областями.

Новости Мира •   •  9132 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно