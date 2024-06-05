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Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших
В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время доставки гуманитарной помощи, которые были госпитализированы для лечения.
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ.
Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году
В 2024 году Tesla, вероятно, потратит 3-4 миллиарда долларов на оборудование Nvidia для своих приложений искусственного интеллекта.
Плетенчук прокомментировал выставленные россией барж вдоль Крымского моста
российские оккупанты разместили вдоль Крымского моста старые баржи в качестве барьера для защиты сооружения от потенциальных атак беспилотников украинских ВМС.
В Днепре задержали агентку российского гру и ее дочь, которая восхваляла путина
Служба безопасности задержала в Днепре агентку гру и ее дочь, которые восхваляли путина и российские оккупационные войска. Женщине было поручено корректировать огонь противника по позициям украинских военных в Днепропетровской области.
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Компания "Олсидз Блэк Си" украинского бизнесмена Вячеслава Петрище, который был связан с Партией Регионов, уже не впервые пытается сорвать работу зернового коридора.
В Украине ограничения на электричество в течение суток, из-за непогоды без света 200 населенных пунктов - Минэнерго
В Украине сегодня ограничения на электроснабжение применяются в течение суток. Из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов.
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии
По словам советника Белого дома по коммуникациям по национальной безопасности Джона Кирбы, для Украины никогда не было ограничений на сбитие самолетов противника, даже если эти самолеты не находятся в воздушном пространстве Украины.
Плановые отключения света сегодня тоже могут быть продолжительными - Укрэнерго
Дефицит в энергосистеме Украины достаточно значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии сегодня также могут длиться и более 4 часов, в зависимости от времени суток.
В минобороны рф заявили о ночной атаке БПЛА на три области: что известно
россия утверждает, что якобы сбила 5 беспилотников над воронежской, курской и белгородской областями.