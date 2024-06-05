Армия рф атаковала село в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи: двое пострадавших

В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время выдачи гуманитарной помощи, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.

российская армия атаковала село Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет - повідомили в ОВА у Telegram.

Пострадавших, как указано, доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают им помощь.

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