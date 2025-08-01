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Армія рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини: частина людей залишилася без світла

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Сумщині. Частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Армія рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини: частина людей залишилася без світла

Унаслідок атаки армії рф по об’єкту енергетичної інфраструктури Сумщини частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини. Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання

- повідомив Григоров. 

Він зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням.

Нагадаємо

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