Армія рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини: частина людей залишилася без світла

Унаслідок атаки армії рф по об’єкту енергетичної інфраструктури Сумщини частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Сьогодні ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини. Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання - повідомив Григоров.

Він зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням.

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