Армія рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини: частина людей залишилася без світла
Київ • УНН
Російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Сумщині. Частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.
Унаслідок атаки армії рф по об’єкту енергетичної інфраструктури Сумщини частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає УНН.
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Сьогодні ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини. Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання
Він зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням.
Нагадаємо
У Краматорську збільшилась кількість жертв російського удару, що стався 31 липня. Загинуло 3 людини, поранено 10 людей.