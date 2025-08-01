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Армия РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Сумщины: часть людей осталась без света

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Российская армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры на Сумщине. Часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.

Армия РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Сумщины: часть людей осталась без света

В результате атаки армии РФ на объект энергетической инфраструктуры Сумской области часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали 

Сегодня враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумской области. В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения

- сообщил Григоров. 

Он отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.

Напомним

В Краматорске увеличилось количество жертв российского удара, произошедшего 31 июля. Погибло 3 человека, ранено 10 человек. 

Павел Башинский

Война
Сумская область
Краматорск