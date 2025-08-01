Армия РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Сумщины: часть людей осталась без света

В результате атаки армии РФ на объект энергетической инфраструктуры Сумской области часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Сегодня враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумской области. В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения - сообщил Григоров.

Он отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.

Напомним

В Краматорске увеличилось количество жертв российского удара, произошедшего 31 июля. Погибло 3 человека, ранено 10 человек.