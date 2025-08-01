Армия РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Сумщины: часть людей осталась без света
Киев • УНН
Российская армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры на Сумщине. Часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.
В результате атаки армии РФ на объект энергетической инфраструктуры Сумской области часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Сегодня враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры Сумской области. В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения
Он отметил, что специалисты уже работают над восстановлением.
Напомним
В Краматорске увеличилось количество жертв российского удара, произошедшего 31 июля. Погибло 3 человека, ранено 10 человек.