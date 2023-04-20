АРМА шукає управителя для корпоративних прав дистриб’ютора алкоголю, що спонсорував агресію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для корпоративних прав ТОВ «РУСТ УКРАЇНИ» - компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв. Про це повідомили у пресслужбі АРМА, пише УНН.
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За офіційною інформацією правоохоронців, кінцевим бенефіціаром ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» є громадянин країни-агресора. Частина прибутку підприємства йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів рф, спрямованих на ослаблення нашої держави.
Переможцю конкурса будуть передані корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу (понад 125 млн грн) ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» , що прямо належить юридичній особі ТОВ «ПАСАЛБА ЛТД».
Прийом документів від компаній триває до 16:00 23 травня 2023 року, зазначили у відомстві.
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