АРМА ищет управляющего для корпоративных прав дистрибьютора алкоголя, спонсировавшего агрессию рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурс на управляющего для корпоративных прав ООО «РУСТ УКРАИНЫ» - компании-дистрибьютора алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА, пишет УНН.

Детали

По официальной информации правоохранителей, конечным бенефициаром ООО «РУСТ УКРАИНА» является гражданин страны-агрессора. Часть прибыли предприятия шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мероприятий рф, направленных на ослабление нашего государства.

Победителю конкурса будут переданы корпоративные права в виде 100% уставного капитала (более 125 млн грн) ООО «РУСТ УКРАИНА» , прямо принадлежащего юридическому лицу ООО «ПАСАЛБА ЛТД».

Прием документов от компаний продолжается до 16:00 23 мая 2023 года, отметили в ведомстве.

Напомним

АРМА продаст на аукционе железную руду российского олигарха Усманова. 

Украинские Национальные Новости

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