АРМА продасть на аукціоні залізну руду російського олігарха Усманова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) готує до продажу на аукціоні залізну руду виробництва Лебединського гірничо-збагачувального комбінату, який належить російському олігарху Алішеру Усманову. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Арештована залізна руда знаходиться в порту «Південний». Майно прибуло до України в транзитному режимі з метою подальшого транспортування до Китайської Народної Республіки.
Фахівцями Агентства оглянуто на складах залізорудні брикети виробництва Лебединського гірничо-збагачувального комбінату, та Михайлівського ГЗК, які належать «Металоінвесту» Алішера Усманова. На основі зібраних матеріалів встановлено, що майно надійшло до терміналу ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» залізницею для перевантаження на морський транспорт за договором з компанією «Metalloinvest Trading AG».
Нагадаємо
Раніше компанію Усманова викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що у продовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн. Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на територію України, службові особи компанії, використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, службові особи компанії, намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання - резидентам України. Таким чином збитки бюджету нашої держави від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.
7 лютого в управління АРМА було передано раніше арештовані 166 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн.
Довідково
Алішер Усманов - російський прокремлівський олігарх, мільярдер, наближений до президента рф володимира путіна. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року його внесено у санкційні списки США та Євросоюзу. Олігарху заборонено в’їзд до країн Євросоюзу, а також «заморожені» всі його активи. США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, які належать до активів олігарха на суму понад 60 млн євро.
19 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський указом №726/2022 увів в дію рішення РНБО України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким до російського олігарха застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції) серед яких блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.