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АРМА продаст на аукционе железную руду российского олигарха Усманова

АРМА продаст на аукционе железную руду российского олигарха Усманова

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) готовит к продаже на аукционе железную руду производства Лебединского горно-обогатительного комбината, который принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН

Детали

Арестованная железная руда находится в порту «Южный». Имущество прибыло в Украину в транзитном режиме с целью дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Специалистами Агентства осмотрены на складах железорудные брикеты производства Лебединского горно-обогатительного комбината, и Михайловского ГОКа, которые принадлежат «Металлоинвесту» Алишера Усманова. На основе собранных материалов установлено, что имущество поступило на терминал ООО «ТИС-УГОЛЬ» по железной дороге для перегрузки на морской транспорт по договору с компанией «Metalloinvest Trading AG».

Напомним

Ранее компанию Усманова уличили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что в течение 2021-2022 годов, она задекларировала перемещение по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме «Транзит», железной руды на общую сумму более 1,3 млрд грн. Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые уплачиваются при импорте товаров на территорию Украины, должностные лица компании, использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Фактически, должностные лица компании, пытались отгружать товар субъектам хозяйствования - резидентам Украины. Таким образом убытки бюджета нашего государства от уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составляют более 118 млн грн. 

7 февраля в управление АРМА были переданы ранее арестованные 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн.

Справочно

Алишер Усманов - российский прокремлевский олигарх, миллиардер, приближенный к президенту рф владимиру путину. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года он внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Олигарху запрещен въезд в страны Евросоюза, а также «заморожены» все его активы. США и странами ЕС наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу, 6 компаний, которые относятся к активам олигарха на сумму более 60 млн евро.

19 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский указом №726/2022 ввел в действие решение СНБО Украины 0000000000от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», согласно которому к российскому олигарху применены персональные ограничительные меры (санкции) среди которых блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими, а также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

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