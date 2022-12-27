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В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже два мільярди

В Україні арештували майно російського олігарха Усманова на майже два мільярди

Київ • УНН

 • 420148 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Бюро економічної безпеки повідомило, що арештовано залізної руди російського олігарха на майже 2 млрд грн. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, зазначили в СБУ, пише УНН.

Цитата

"Детективи Бюро економічної безпеки України арештували 166 тисяч тонн стратегічної сировини - залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії. Юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими із громадянином російської федерації - олігархом, наближеним до президента росії. Орієнтовна вартість арештованої руди близько 1,8 млрд грн в еквіваленті (приблизно 45 000 000 доларів США)", - повідомили у БЕБ.

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова", - додали у СБУ.

Деталі

Співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що у продовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн. Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на територію України, службові особи компанії, використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, службові особи компанії, намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання - резидентам України. Таким чином збитки бюджету нашої держави від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.

У ході проведення оперативно-слідчих заходів в декількох морських портах України арештовано 166 тисяч тонн залізної руди, що належать згаданій компанії, вказали в БЕБ.

За оперативною інформацією, як вказує СБУ, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань, зазначили у спецслужбі.

Утім, правоохоронці зірвали ці плани москви. На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до АРМА.

“Ми розуміємо, що проникнення російського капіталу в нашу економіку дуже високий. В цьому переконуємося щоразу виявляючи ці активи. У межах своїх повноважень, БЕБ розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, що прямо або опосередковано пов’язані з росією та білорусією, та здійснює арешт їхніх товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів, активів тощо. Докладаємо зусилля, щоб це майно та кошти, отримані від діяльності пов’язаних з громадянами ворожих держав підприємств на території України, не працювали на країну-терориста. Вони мають приносили користь нашій державі, територіальним громадам, нашим Збройним Силам. Надалі арештовану руду буде передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)”, - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Довідково

Згаданий російський прокремлівський олігарх, мільярдер, наближений до президента рф володимира путіна. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року його внесено у санкційні списки США та Євросоюзу. Олігарху заборонено в’їзд до країн Євросоюзу, а також «заморожені» всі його активи. США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу, 6 компаній, які належать до активів олігарха на суму понад 60 млн євро.

19 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський указом №726/2022 увів в дію рішення РНБО України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», згідно з яким до російського олігарха застосовано персональні обмежувальні заходи (санкції) серед яких блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Доповнення

Російські олігархи відхрещуються від путіна, до Європейського суду подали 61 позов проти санкцій ЄС

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