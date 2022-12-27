В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на два миллиарда

Цитата

"Детективы Бюро экономической безопасности Украины арестовали 166 тысяч тонн стратегического сырья - железной руды, находящейся в собственности иностранной компании. Юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с другими российскими компаниями, аффилированными с гражданином российской федерации - олигархом, приближенным к президенту россии. Примерная стоимость арестованной руды около 1,8 млрд грн в эквиваленте (приблизительно 45 000 000 долларов США)", - сообщили в БЭБ.

"Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля, Алишера Усманова", - добавили в СБУ.

Детали

Сотрудники БЭБ разоблачили упомянутую компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что в течение 2021-2022 годов она задекларировала перемещение по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме «Транзит», железной руды на общую сумму более 1,3 млрд грн. Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территорию Украины, должностные лица компании, использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Фактически, должностные лица компании, пытались отгружать товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины. Таким образом, убытки бюджета нашего государства от уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составляют более 118 млн грн.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в нескольких морских портах Украины арестовано 166 тысяч тонн железной руды, принадлежащих упомянутой компании, указали в БЭБ.

По оперативной информации, как указывает СБУ, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса россии для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок, отметили в спецслужбе.

Впрочем, правоохранители сорвали эти планы москвы. На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в АРМА.

“Мы понимаем, что проникновение российского капитала в нашу экономику очень высоко. В этом убеждаемся каждый раз, обнаруживая эти активы. В рамках своих полномочий, БЭБ расследует правонарушения в экономической сфере компаний, прямо или косвенно связанных с россией и баларусью, и осуществляет арест их товарно-материальных ценностей, средств, ценных бумаг, активов и т.д. Прилагаем усилия, чтобы это имущество и средства, полученные от деятельности связанных с гражданами враждебных государств предприятий на территории Украины, не работали на страну-террориста. Они должны приносить пользу нашему государству, территориальным громадам, нашим Вооруженным Силам. В дальнейшем арестованная руда будет передана в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)”, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей в особо крупных размерах) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Справочно

Упомянутый российский прокремлевский олигарх, миллиардер, приближенный к президенту рф владимиру путину. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года он внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Олигарху запрещен въезд в страны Евросоюза, а также «заморожены» все его активы. США и страны ЕС наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу, 6 компаний, принадлежащих к активам олигарха на сумму более 60 млн евро.

19 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский указом №726/2022 ввел в действие решение СНБО Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», согласно которому в отношении российского олигарха применены персональные ограничительные меры (санкции), среди которых блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или опосредованно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Дополнение

Российские олигархи открещиваются от путина, в Европейский суд подали 61 иск против санкций ЕС.