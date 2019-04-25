Архієпископ про захоплення храму ПЦУ: на Донеччині стан Голгофи

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Захоплення бойовиками так званої "Донецької народної республіки" стародавнього храму Православної церкви України у селі Кузнецово-Михайлівка Тельманівського району є незаконним, воно порушує всі церковні канони. На цьому наголосив архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій у коментарі журналісту УНН.

“Протягом останніх 4 років нам постійно погрожували на тимчасово окупованих територіях, що заберуть наші храми, бо ми належимо до українського православ’я. Вони весь час ставили нам умови щодо перереєстрації на законах „ДНР“, ми цього не зробили. І от сьогодні нам повідомляють віряни, що найгарніший храм нашої єпархії в селі Кузнецово-Михайлівці, за рішенням сільради, вони (бойовики — ред.) забирають, нібито, собі на баланс і в майбутньому хочуть передати своїй церкві Московського патріархату. Це порушення всіх законів і канонів”, — сказав архієпископ.

За його словами, люди на окупованих територіях бояться за своє життя і навіть не насмілюються говорити вголос про те, що вони думають, адже дії бойовиків непередбачувані.

“Ми тільки молимось, просимо в Бога захисту і віримо в те, що воскрес Христос і воскресне Україна, а зараз стан в донецькому краї — це фактично стан Голгофи: йде війна, частина окупована. Ми віримо, що після Голгофи буде Воскресіння”, — наголосив він.

За спостереженнями архієпископа, впродовж чотирьох років напередодні великих свят, чи то Різдво, чи то Воскресіння, бойовики вчиняють вибухи, стрілянини, захоплюють українські церкви, утискають права українців.

“Я вважаю, що це рука диявола, не можуть віруючі, порядні люди робити зло. А там якраз проявляється беззаконня, гріхопадіння”, — додав він.

Нагадаємо, представники “правоохоронних органів” так званої “ДНР” натиснули на голову та депутатів сільської ради с. Кузнецово-Михайлівка Тельманівського р-ну, Донецької області відібрати стародавній храм.

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