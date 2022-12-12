Археологи Гази знайшли "повний" цвинтар римської доби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Дослідники у північній частині сектора Газа виявили десятки гробниць римської епохи на місці, виявленому на початку цього року під час будівельних робіт, передає УНН.
Деталі
Будівельники виявили 31 гробницю недалеко від міста Бейт-Лахія, коли на початку 2022 року розпочалися роботи з житлового проекту, що фінансується Єгиптом, у рамках зусиль відновлення після 11-денної війни у травні 2021 року між Ізраїлем та озброєними угрупованнями в блокадній Газі.
Проект був частково припинений після відкриття, і група з місцевого міністерства старовин відвідала це місце, щоб каталогізувати знахідки та пошукати нові, повідомив AFP голова групи розкопок Фазл аль-Атал.
"На даний момент виявлено 51 римську гробницю, датовану першим століттям нашої ери, у тому числі 31, спочатку виявлену будівельниками", - сказав він.
"Ми очікуємо знайти в цілому від 75 до 80 гробниць", - додав Атал, вітаючи відкриття першого повного цвинтаря римської епохи, знайденого в Газі.
Місце поховання, якому 2000 років, знаходиться недалеко від руїн грецького порту Антедон, на дорозі, що веде до стародавнього Аскалону - нинішнього ізраїльського міста Ашкелон на кордоні з Газою.
Доповнення
Археологія є політичним предметом в Ізраїлі і на палестинських територіях, і деякі відкриття використовувалися для виправдання територіальних претензій кожного народу.
У Газі як дослідження, так і туризм до місць археологічних розкопок обмежені через ізраїльську блокаду, введену з того часу, як ХАМАС захопив цю смугу в 2007 році.
Ізраїль та Єгипет, що межують з Газою, жорстко обмежують потік людей до анклаву, в якому проживає близько 2,3 мільйона палестинців, і з нього.
Дослідники на смузі відкрили у вересні візантійські мозаїки, що датуються V-VII століттями, а у квітні - 4500-річну кам'яну статуетку, що зображує образ стародавньої богині.