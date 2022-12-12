Археологи Газы нашли "полное" кладбище римской эпохи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Исследователи в северной части сектора Газа обнаружили десятки гробниц римской эпохи на месте, обнаруженном в начале этого года во время строительных работ, передает УНН.
Детали
Строители обнаружили 31 гробницу недалеко от города Бейт-Лахия, когда в начале 2022 года начались работы по финансируемому Египтом жилому проекту в рамках усилий восстановления после 11-дневной войны в мае 2021 года между Израилем и вооруженными группировками в блокадной Газе.
Проект был частично прекращен после открытия, и группа из местного министерства древностей посетила это место, чтобы каталогизировать находки и поискать новые, сообщил AFP глава группы раскопок Фазл аль-Атал.
"На данный момент обнаружена 51 римская гробница, датированная первым веком нашей эры, в том числе 31, изначально обнаруженная строителями", - сказал он.
"Мы ожидаем найти в общей сложности от 75 до 80 гробниц", - добавил Атал, приветствуя открытие первого полного кладбища римской эпохи, найденного в Газе.
Место захоронения, которому 2000 лет, находится недалеко от руин греческого порта Антедон, на дороге, ведущей к древнему Аскалону – нынешнему израильскому городу Ашкелон на границе с Газой.
Дополнение
Археология является политическим предметом в Израиле и на палестинских территориях и некоторые открытия использовались для оправдания территориальных претензий каждого народа.
В Газе как исследования, так и туризм к местам археологических раскопок ограничены из-за израильской блокады, введенной с тех пор, как ХАМАС захватил эту полосу в 2007 году.
Израиль и Египет, граничащие с Газой, жестко ограничивают поток людей в анклав, в котором проживает около 2,3 миллиона палестинцев, и из него.
Исследователи на полосе открыли в сентябре византийские мозаики, датируемые V-VII веками, а в апреле – 4500-летнюю каменную статуэтку, изображающую образ древней богини.